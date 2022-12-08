Мошенники стали звонить россиянам с номеров Турции, Казахстана и Ирана

Злоумышленники стали активно использовать в своих схемах обмана номера других стран. Об этом на итоговой годовой пресс-конференции 8 декабря заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает корреспондент «Известий».

«Это одна из новых тенденций в этом году. По данным «Лаборатории Касперского», наибольшее количество подобных звонков осенью происходило с номеров Турции, Казахстана и Ирана. Судя по жалобам (комментариям) пользователей Kaspersky Who Calls, практически все разговоры происходили на русском языке. Вероятно, злоумышленники используют спуфинг — подмену номеров», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что злоумышленники также стали активно коммуницировать с россиянами через мессенджеры — на такие звонки приходится около 30%. Таким образом, мошенники ищут способы обойти программы защиты от подозрительных звонков и другие меры безопасности, применяемые в России.

По предварительным данным приложения Kaspersky Who Calls, в III квартале 2022 года почти 52% пользователей поступали вызовы с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество.

Ранее, 22 ноября, в проекте ОНФ «За права заемщиков» рассказали «Известиям», что телефонные мошенники стали применять отточенные на россиянах скрипты для обмана жителей русскоговорящих стран ближнего зарубежья — Казахстана, Армении, Белоруссии.

В октябре сообщалось, что в России мошенники пытаются украсть пароли через бот в Telegram, предлагая пользователям пройти «ложную» верификацию.