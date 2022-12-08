МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди

МВД России объявило в розыск блогера Дмитрия Иванова (признан иноагентом), известного как Камикадзе Ди. Его карточка 8 декабря появилась в ведомственной базе розыска.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе.

При этом, о какой конкретно статье идет речь, не уточняется.

Ранее, в сентябре, Минюст РФ внес блогера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Уточнялось, что он занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Камикадзе Ди ведет блог в YouTube с 2007 года. Сейчас у него 1,7 млн подписчиков.