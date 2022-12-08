Кроссовер Hyundai Venue добрался до России

На российском рынке появился новый корейский автомобиль кроссовер Hyundai Venue, который продавцы готовы привезти в РФ под заказ. Цены на машину, прежде не предлагавшуюся на российском рынке, варьируются от 1,7 млн до 2,1 млн рублей, сообщила 8 декабря «Российская газета».

Venue является одним из самых компактных кроссоверов марки Hyundai. Модель выпустили в 2019 году для стран Азии и Латинской Америки. Длина машины составляет всего чуть более 4000 мм, а вариант для Индии получился еще короче — 3995 мм.

В моторную гамму машины входят атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 л мощностью 82 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Есть дизельный вариант кроссовера мощностью 115 л.с. с шестиступенчатой «механикой» либо «автоматом».

Вершиной моторной гаммы можно считать литровый бензиновый турбомотор с отдачей 118 л.с., который можно выбрать как с автоматической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией.

Специалисты отметили, что летом текущего года машина пережила рестайлинг. Автомобиль получил иную переднюю часть. У авто другая по рисунку решетка радиатора, новый бампер и другие фонари. В салоне машины вместо классических стрелочных приборов установлены цифровые. Эксперты отметили, что в России есть как новые машины этой модели, так и автомобили с небольшим пробегом.

16 ноября стало известно, что российские дилеры стали завозить в РФ компактный кроссовер Hyundai Bayon по параллельному импорту. В основе Hyundai Bayon лежит платформа компактного хетчбэка i20. Во внешности кроссовера можно угадать некоторое сходство с кроссовером Tucson четвертого поколения. Машина предлагается за 2,14 млн рублей.