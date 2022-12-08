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Задержан поджигатель квартиры с матерью и двухлетним сыном в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Москве задержан подозреваемый в поджоге квартиры с матерью и двухлетним сыном на северо-западе Москвы, информирует в четверг, 8 декабря, официальный представитель ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

«В настоящее время подозреваемый 1990 года рождения задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщается в Telegram-канале СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

По словам Ивановой, преступник уже имел судимость за угон машины, кражу, а также за мошенничество.

Пожар произошел ранним утром 6 декабря, пострадавших мать и малыша госпитализировали.

Источник «Известий» уточняет, что поджог квартиры в доме на улице Демьяна Бедного совершил 32-летний Артем Неклюдов. По предварительным данным, он не был знаком с пострадавшей семьей.

Согласно одной из версий, как добавил источник, поджог связан с конфликтом между распространителями наркотических веществ. Неклюдов якобы собирался посредством поджога двери вернуть долг у владельца квартиры, которую в то время арендовали мать с малышом.

Хорошевская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств и причин происшествия, сообщило ведомство в своем Telegram.

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