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Офицер ЛНР Марочко: ВСУ попали под огонь своей же артиллерии в Донбассе

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления в Донбассе попали под обстрел украинской артиллерии. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

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По словам Марочко, инцидент произошел на сватовском направлении.

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротнотактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — приводит слова офицера «РИА Новости».

Как уточнил Марочко, причиной случившегося могли стать либо несогласованность действий между подразделениями, либо сложности со связью в ВСУ на данном участке фронта.

«Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж», — подчеркнул Марочко.

29 ноября сообщалось, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. Марочко отметил, что украинские боевики, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

21 ноября Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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