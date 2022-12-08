Офицер ЛНР Марочко: ВСУ попали под огонь своей же артиллерии в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке наступления в Донбассе попали под обстрел украинской артиллерии. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

По словам Марочко, инцидент произошел на сватовском направлении.

«При очередной попытке вооруженных формирований Украины прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротнотактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — приводит слова офицера «РИА Новости».

Как уточнил Марочко, причиной случившегося могли стать либо несогласованность действий между подразделениями, либо сложности со связью в ВСУ на данном участке фронта.

«Командир штурмующего подразделения практически подставил личный состав под удар украинских войск. В результате часть сил и средств противника была уничтожена, оставшиеся вернулись на исходный рубеж», — подчеркнул Марочко.

29 ноября сообщалось, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления в направлении населенного пункта Сватово в ЛНР. Марочко отметил, что украинские боевики, понеся колоссальное потери, вернулись на ранее занимаемые позиции.

21 ноября Марочко рассказал, что в рядах офицерского состава ВСУ на сватовско-кременском направлении растет недовольство.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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