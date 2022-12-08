Часть долгов по транспортному налогу спишут в Иркутской области

В Иркутской области планируют списать часть задолженности по налогу на транспорт. Подобную инициативу рассмотрел комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству регионального парламента. Депутаты рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

По словам министра финансов области Наталии Бояриновой, проект предлагает списывать задолженность по транспортному налогу, если она считается безнадежной к взысканию более трех лет, а сумма при этом составляет менее 1 тыс. рублей либо если владелец транспортного средства умер.

С подобным предложением выступило региональное управление ФНС. Как заявила замглавы ведомства Ирина Лизанец, каждый год физическим лицам начисляется порядка 2 млрд рублей по транспортному налогу. Общая задолженность, которая сформировалась за несколько лет, составила 1,2 млрд рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось о том, что в России с 2023 года могут ввести бесплатный проезд по платным трассам для электротранспорта. Об этом «Известиям» рассказал информированный источник, знакомый с ходом обсуждения в кабинете министров. Эту норму предлагается установить на три года.