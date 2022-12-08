Объекты газовой генерации малой мощности построят на Курилах

На Курильских островах появятся объекты газовой генерации малой мощности. Вопросы создания инфраструктуры на островах обсудили на встрече губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и вице-премьер РФ Александр Новак.

Также на ней говорилось о необходимости завершения подготовки проектно-сметной документации для включения в Федеральную адресную программу.

Участники встречи обсудили обеспечение поставок газа для региона с учетом перспектив роста потребления топлива, а также развитие возобновляемых источников генерации в Сахалинской области.

Вице-премьер заявил, что необходимо создать рабочую группу для дополнительной проработки вопросов модернизации объектов энергетики на Курилах и использования в качестве источников генерации объекты малой мощности российского производства, которые работают на газе. Это позволит оптимизировать стоимость электроэнергии для местных жителей.

Кроме того, поставлена задача доработать баланс потребления газа не только на Сахалине, но и на всем Дальнем Востоке, включая Хабаровский край и Приморье. Планируется просчитать потребность и источники обеспечения регионов топливом до 2023 года, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее, 28 ноября, из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 частично центр Сахалина и его южные районы остались без электричества. Система защиты отключила один из турбогенераторов.