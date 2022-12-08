Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Общество
СК захотел получить право неотложно арестовывать имущество до суда
Мир
Артиллерия ВСУ под ЛНР накрыла огнем свою же пехоту
Мир
В Казахстане сообщили почти о 10 застрявших в турецких проливах нефтетанкерах
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске возросло до девяти
Мир
В США выразили беспокойство ростом поддержки РФ в обеих партиях конгресса
Мир
Архсовет одобрил проект 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити»
Спорт
Коваленко перед боем с Емельяненко назвал его легендой
Мир
В США рассказали о мучениях ВСУ от холода и боязни военных разводить огонь
Мир
Главу евродипломатии уличили в получении пенсии кроме зарплаты
Мир
Молдавия предложила снабдить Украину электричеством из Приднестровья
Мир
Маск устроил на работу в Twitter своих родственников и приближенных

Объекты газовой генерации малой мощности построят на Курилах

0
Фото: Правительство России
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Курильских островах появятся объекты газовой генерации малой мощности. Вопросы создания инфраструктуры на островах обсудили на встрече губернатор Сахалина Валерий Лимаренко и вице-премьер РФ Александр Новак.

Также на ней говорилось о необходимости завершения подготовки проектно-сметной документации для включения в Федеральную адресную программу.

Участники встречи обсудили обеспечение поставок газа для региона с учетом перспектив роста потребления топлива, а также развитие возобновляемых источников генерации в Сахалинской области.

Вице-премьер заявил, что необходимо создать рабочую группу для дополнительной проработки вопросов модернизации объектов энергетики на Курилах и использования в качестве источников генерации объекты малой мощности российского производства, которые работают на газе. Это позволит оптимизировать стоимость электроэнергии для местных жителей.

Кроме того, поставлена задача доработать баланс потребления газа не только на Сахалине, но и на всем Дальнем Востоке, включая Хабаровский край и Приморье. Планируется просчитать потребность и источники обеспечения регионов топливом до 2023 года, пишет ИА SakhalinMedia.

Ранее, 28 ноября, из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 частично центр Сахалина и его южные районы остались без электричества. Система защиты отключила один из турбогенераторов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022