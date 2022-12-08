В МИЦ «Известия» обсудят текущую ситуацию на мировом энергетическом рынке

9 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Эмбарго на нефть и ценовой потолок: последствия для России и Европы».

Существуют ли реальные альтернативы российским энергоносителям? Как введение эмбарго ЕС и потолка цен на российскую нефть отразятся на российской экономике и нефтегазовом комплексе? Какие последствия ждут глобальный рынок?

Участники:

Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России;

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития;

Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (онлайн);

Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.