Занятия в начальной школе на Колыме отменили из-за морозов

В Магаданской области в Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах стоят сильные морозы. В связи с этим отменили занятия для учащихся начальной школы, с 1-го по 4-й класс Среднеканского городского округа.

Морозная погода сохранится на Колыме в ближайшие трое суток, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Местным жителям рекомендуется отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице.

Водителям и охотникам спасатели советуют проверить техническое состояние своего автомобиля, взять дополнительный запас топлива, теплые вещи и продукты.

7 декабря сообщалось, что на Колыме столбики термометров опустились до –54 градусов. В Сусумане также накануне отменили занятия школьников с 1-го по 9-й класс, в поселке Сеймчан отменили занятия всех школьников.