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Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году

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Украинский президент Владимир Зеленский предположил, что в следующем году конфликт на Украине закончится. Об этом он 7 декабря заявил изданию Politico, которое назвало его самым влиятельным человеком Европы.

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«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — отметил Зеленский.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация может занять длительное время. И хотя это длительный процесс, он приносит серьезные результаты для России, такие как расширение территории, а Азовское море превратилось во внутреннее море РФ, добавил российский лидер.

Кроме того, 7 декабря стало известно, что американский журнал Time выбрал Зеленского человеком года. В статье о Зеленском рассказывается о событиях после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации. Также он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией.

Ранее, 2 декабря, представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Украинские власти официально отказались от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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