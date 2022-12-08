Хабаровск присоединится к акции «Антикоррупционный диктант»

В Хабаровске завтра, 9 декабря, будут писать антикоррупционный диктант. Это всероссийская акция, приуроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. Она пройдет с 9 по 11 декабря.

Цель проекта — предоставление людям возможности проверить и повысить свои знания в области противодействия коррупции, сообщает ИА AmurMedia.

Во время диктанта предстоит ответить на 40 вопросов за 30 минут. Это общие вопросы на проверку антикоррупционного законодательства, а также практические ситуации, которые позволяют оценить компетентность в сфере противодействия коррупции.

Тот, кто успешно напишет диктант, получит именной сертификат об успешном прохождении испытания.

Ранее сообщалось, что с 3 по 10 декабря в России проходит Всероссийский правовой диктант. Проект призван исследовать уровень правовой грамотности граждан.