Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в четверг
В четверг, 8 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с осадками. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует циклон, названный немецкими метеорологами «Зора», и его центр в середине дня окажется практически над акваторией Финского залива», — сообщил специалист.
Как уточняет 78.ru, в этот день в Петербурге будет идти снег, возможны слабые метели. Температура воздуха — от –1 до –3 градусов. Ветер ожидается юго-восточный. Его порывы будут достигать 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Ранее, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам пасмурную погоду и небольшой снег 8 декабря. По его словам, к выходным осадки станут интенсивнее.
Накануне Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается сильный снегопад.