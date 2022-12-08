Хабаровским браконьерам дали условный срок за покупку 75 кг икры

В Хабаровском крае вынесен приговор двум мужчинам, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального СУТ СКР, следствие установило, что в декабре 2021 года подсудимые по предварительному сговору в корыстных целях купили в районах края икру калуги и амурского осетра и перевезли ее в Хабаровск.

Их деятельность пресекли правоохранители. Они обнаружили и изъяли 148 пластиковых контейнеров объемом 0,5 л каждый с икрой семейства осетровых. Общий объем составил 75 кг.

Осужденных приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года каждому.

В середине октября сообщалось о задержании двух мужчин в Камчатском крае с незаконно добытой красной икрой. Стоимость продукции оценивается в 3,3 млн рублей.