Найденного на помойке медвежонка полностью вылечили в центре «Тигр»

Медвежонок, которого нашли на помойке в ЕАО в неудовлетворительном состоянии, полностью восстановился в приморском центре спасения диких животных «Тигр». Теперь он готов залечь в спячку.

По словам специалистов центра, которые взяли его на попечение, результаты реабилитации медвежонка превзошли все их ожидания. Так, почти за 11 дней он набрал 19 кг и теперь весит порядка 42 кг.

Наступление зимних морозов ожидается в Приморском крае уже через пару недель, поэтому медведю пора «засыпать».

ИА EAOMedia напоминает, что маленький истощенный медвежонок, потерявший мать, был найден местными жителями у помойки. Они транспортировали детеныша в центр «Тигр» через 1 тыс. км, где ему провели ветеринарный осмотр.

В июле в Приморье на территории погранзаставы был обнаружен истощенный гималайский медвежонок. В центре спасения «Тигр» рассказали, что у животного наблюдалась средняя степень истощения.