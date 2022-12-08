СК захотел получить право неотложно арестовывать имущество до суда

Следственный комитет РФ хочет получить возможность неотложно арестовывать имущество фигурантов дел и связанных с ними лиц до суда. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

По его словам, в этом случае борьба с коррупцией будет в разы эффективнее.

В настоящее время следователи могут накладывать арест только на заложенные в ломбард вещи и ценности, напоминает «Газета.Ru».

Ранее в этот день Бастрыкин рассказал, что СК РФ в 2022 году привлек к уголовной ответственности за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. Также к уголовной ответственности привлечено 250 человек в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа.

При этом, как отметил глава СК РФ, за десять месяцев 2022 года в суды поступило на 10% больше дел по коррупционным преступлениям, чем в прошлом году. Так, в 2021 году было зарегистрировано 8 тыс. дел, а в нынешнем уже 8,7 тыс.

Кроме того, Бастрыкин заявил, что с 2011 года порядка 72 тыс. различных должностных лиц, чьи дела расследовал СК РФ, предстали перед судом в России за коррупционные преступления.