Масштабный ремонт электросетей завершают в поселениях вдоль БАМа

В Хабаровском крае в Солнечном районе завершается масштабный ремонт электросетей. Его проводили в отдаленных населенных пунктах, расположенных вдоль Байкало-Амурской магистрали.

На эти цели из краевого бюджета было выделено 22,7 млн рублей. Софинансирование местного бюджета составило 50%. Таким образом, на ремонтные работы направили прочти 45,5 млн рублей.

Специалисты полностью заменили 1479 ветхих опор, отремонтировали 57,5 км ЛЭП.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевое министерство ЖКХ, работы позволят полностью исключить перебои при подаче электроэнергии, улучшить качество электроснабжения около 5 тыс. жителей, а также предотвратить ЧС во время отопительных сезонов.

Ранее сообщалось о завершении ремонта моста через реку Черную. Он расположен на дороге, связывающей сразу несколько населенных пунктов. Длина мостового сооружения составляет чуть более 12 м.