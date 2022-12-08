В Казахстане сообщили об около 10 застрявших в турецких проливах танкерах с нефтью

Около 8–10 танкеров с нефтью, имеющих отношение к Казахстану, находятся в турецких проливах. Об этом 8 декабря сообщил глава компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев.

Таким образом глава компании, отвечая на вопрос журналистов, прокомментировал ситуацию с нефтеналивными судами, которые сейчас стоят в зоне Турции.

«Всего был 21 танкер, из них шесть танкеров находились с нефтью компании «Тенгизшевройл». В целом мы оцениваем, что там находятся порядка 8–10 танкеров, которые имеют отношение к Казахстану», — сообщил Мирзагалиев.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров, перевозящих более 23 млн баррелей нефти из Казахстана, которые не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы.

До этого, 5 декабря, газета Financial Times сообщила, что после начала действия ограничений цен на российскую нефть у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров.

С 5 декабря вступили в действие запрет на поставляемую морем российскую нефть в ЕС, а также потолок цен (максимально разрешенная стоимость) на энергоресурс из России, который страны Евросоюза и G7 после долгих разногласий согласовали на уровне $60 за баррель.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва «никаких потолков» признавать не будет. По его словам, ответное решение готовится.

Между тем 1 декабря стало известно, что стоимость перевозки судов с российской нефтью начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров стали отказываться производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций ЕС. Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки.

Эксперты отметили, что на повышение ставок повлияло несколько факторов. Ключевые из них — сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.