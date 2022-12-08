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Архсовет одобрил проект 400-метрового небоскреба в «Москва-Сити»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичный архитектурный совет одобрил проект небоскреба высотой практически 400 метров в комплексе «Москва-Сити». Об этом 7 декабря заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

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«Новое поколение московских высоток — это именно то, что мы пытаемся сейчас сделать. Я рад, что этот проект полностью попадает в эту идеологию», — сказал он на заседании Архсовета.

Архитектор Сергей Чобан, в свою очередь, назвал здание «городом, эволюционирующим ввысь».

«Башня высотой почти 400 метров имеет динамичное сложное развитие, в этом плане прослеживается традиция московских небоскребов, где массивный многоступенчатый объем утончается к верху и с каждой точки раскрывается по-разному», — пояснил архитектор.

Башня станет одной из самых высоких в Москве. В ней планируют разместить многофункциональный комплекс с торговыми объектами, офисами, фитнес-центрами, кафе.

Сдать объект планируется в 2030 году.

Ранее, в 2021 году, сообщалось, что департамент транспорта Москвы изменил схему движения на территории делового центра «Москва-Сити». Там были организованы пешеходные зоны, стоянки для такси и зоны посадки у каждого здания.

До этого, в 2019 году, заммэра Москвы Марат Хуснуллин рассказал о строительстве в «Москве-Сити» башни One Tower. Он отметил, что здание станет самой высокой жилой башней в Европе.

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