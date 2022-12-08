Главу евродипломатии уличили в получении пенсии помимо зарплаты

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель получает помимо своей основной зарплаты еще и пенсию из фонда с долгами в размере 345 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщила 8 декабря газета The Times.

Отмечается, что дипломат получает зарплату в размере 17,260 фунтов стерлингов как представитель Евросоюза по иностранным делам. Но помимо этого, Боррель получает пенсию, связанную с его работой в Европейском парламенте, подтвердил представитель главы Евродипломатии.

В то же время члены Европарламента написали письмо президенту организации Роберте Метсоле, в которой отметили, что фонд, из которого Боррель получает деньги, имеет огромные долги и скоро может обанкротиться.

Ранее, 6 декабря, Жозеп Боррель подвергся критике со стороны пользователей Twitter. Причиной стали слова дипломата об Украине. По его мнению, чем большим разрушениям подвергнется страна, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.