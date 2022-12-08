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Посол РФ назвал США препятствием на пути к сотрудничеству с Ираком

Посол РФ Кутрашев: США мешают наращиванию военного сотрудничества Москвы с Багдадом
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Вмешательство США тормозит укрепление военно-технического сотрудничества Ирака и России. Такое мнение высказал в четверг, 8 декабря, российский посол в Багдаде Эльбрус Кутрашев.

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«Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены», — пояснил он в интервью с «РИА Новости».

Тем не менее, двусторонние отношения в данной области развиваются не так активно, как могли бы, из-за недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона, который фактически «навязывает» свое оружие. Помимо того, что американские поставки обходятся в четыре раза дороже российских, США также претендуют на эксклюзивный сервис.

«Американцы не позволяют иракцам, выражаясь по-простому, заглядывать в оборудование поставляемой техники. <...> Даже появляются подозрения, не спрятано ли внутри то, что никому нельзя показывать — в том числе потребителю», — добавил Кутрашев.

Ранее, 24 ноября, президент России Владимир Путин поздравил Мухаммеда Шиа ас-Судани с вступлением в должность премьер-министра Ирака, а также обсудил с ним совместную работу Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.

До этого, 5 ноября, сообщалась о намерении РФ модернизировать крупный завод по производству стеклянных и керамических изделий в иракском городе Эр-Рамади в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов страны.

В сентябре директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии. Он подчеркнул, что к рассмотрению вопроса реализации крупных совместных проектов можно будет вернуться по ходу наращивания сотрудничества в сфере неэнергетического применения ядерной энергии.

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