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Financial Times: на Украине угрожают нанести удары по российским объектам в Сибири

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Украина на протяжении нескольких месяцев просила западные страны передать ей ракеты большей дальности, чтобы атаковать российские военные базы вплоть до Сибири. Об этом 7 декабря сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на одного из советников правительства Украины по вопросам обороны.

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«У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири», ― отметил источник издания.

По словам собеседника газеты, атаки по целям в России с беспилотников не помогут Киеву одержать победу, но могут помочь Украине в «операциях по оказанию влияния» на российские территории, которые «Запад не хочет поддерживать».

Помимо этого, FT приводит слова украинского инженера, якобы занимающегося производством боевых беспилотников. Тот рассказал, что дроны, атаковавшие российские аэродромы Дягилево и Энгельс, могли лететь на скорости близкой к скорости звука.

Ранее, 6 декабря, высокопоставленный украинский чиновник рассказал газете The Washington Post, что именно Украина совершила атаки на военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях. По его словам, это сделали при помощи очень эффективных дронов.

Накануне стало известно, что утром того же дня украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

В российском министерстве обороны указали, что российские войска перехватили беспилотники, в результате их падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Официально Киев о своей причастности к атакам не заявлял.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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