Четыре человека погибли в ДТП в Оренбургской области
Четыре человека погибли в аварии с участием двух автомобилей в Тоцком районе Оренбургской области. Об этом 8 декабря сообщили в региональном отделении МЧС России.
Отмечается, что при столкновении ЗАЗ «Шанс» и «ГАЗели» также пострадал 44-летний мужчина. Его доставили в больницу.
В настоящий момент дорожные службы устанавливают причины и обстоятельства аварии. Также ведется процесс установки личностей погибших.
Ранее, 7 декабря, два человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на автодороге Уфа – Янаул в Башкирии.
Получившие травмы в инциденте люди получили медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.