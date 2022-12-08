РФ отвергла резолюцию США о признании событий на Украине «геноцидом»

Москва не приемлет попытки приравнять события украинского конфликта к геноциду. Об этом в четверг, 8 декабря, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Категорически отвергаем обвинения <...> о том, что действия России на Украине представляют собой геноцид. Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», — говорится в комментарии представительства.

Дипломаты указали на стремление авторов резолюции таким образом обосновать свою русофобную политику.

«Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — подчеркнули в российском посольстве.

Вышеупомянутая инициатива была принята комитетом по международным делам сената США накануне, 7 декабря. Резолюция осуждает действия России и призывает Соединенные штаты и их союзников по НАТО и ЕС поддержать власти Украины, а также использовать санкции на основании Глобального акта Магнитского против РФ.

Отмечается, что документ не имеет юридической силы и не является обязательным к исполнению.

Между тем еще в июле президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям ДНР и ЛНР проводились все восемь лет со стороны Украины.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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