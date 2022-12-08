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В США указали на переломный момент в конфликте на Украине

Newsweek: усиление российской армии ознаменовало переломный момент в конфликте на Украине
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Переломный момент в украинском конфликте наступил из-за усиления российских военнослужащих и ослабления киевского режима. Об этом 6 декабря написали обозреватели Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

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«Российская армия оснащена самым современным оружием и, вопреки многочисленным сообщениям Запада, далека от деморализации. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки», — написали журналисты.

В качестве аргумента авторы статьи приводят слова американского генерала Марка Милли. По его мнению, Украина сделала всё, что могла.

Кроме того, журналисты осудили действия киевского режима против мирного населения и призвали США поспособствовать урегулированию конфликта. Они отметили, что украинские снаряды унесли жизни сотен жителей Донбасса.

По их словам, по-настоящему нравственным поступком было бы завершение конфликта с помощью переговоров.

Ранее, 30 ноября, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что российская армия одержит победу на Украине к концу лета 2023 года.

27 ноября журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади выразил мнение, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

До этого, 25 ноября, бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс написал, что удары по объектам военного управления и энергетики Украины продемонстрировали, что Россия может уничтожить страну без применения ядерного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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