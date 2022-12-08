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Британец обвинил беженца с Украины в попытке изнасилования

Daily Mail: британец пожаловался на сексуальное насилие со стороны украинского беженца
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Фото: Google Maps
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Британец, приютивший беженца с Украины, утверждает, что подвергся сексуальному насилию с его стороны. Об этом 7 декабря сообщила газета Daily Mail.

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По словам британца, проживающего в Бирмингеме, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам и разместил информацию об этом в социальных сетях. Хозяин проживал в доме со своим партнером, однако одна из спален была свободна. В начале августа британец мужчину из Ужгорода.

«Его устраивало, что мы геи, и он вообще не казался гомофобом, о чем люди предупреждали нас, поскольку отношение может быть немного другим в этой части мира. В конце концов у нас был видеозвонок, и я показал ему практически весь дом, и мы решили подать заявку через программу «Дома для Украины»», — сообщил британец.

По его словам, спустя несколько недель он якобы подвергся сексуальному насилию со стороны беженца в своей собственной постели. Хозяин жилья уточнил, что был в нетрезвом состоянии, но помнит детали произошедшего.

Британец обратился в полицию, однако правоохранители впоследствии заявили, что у них нет достаточных доказательств для предъявления обвинения, и отпустили беженца.

По словам британца, он потерял веру в полицию, поскольку сотрудники правоохранительных органов даже не провели медицинскую экспертизу якобы оставленных беженцем синяков на его ягодицах, руках и ногах.

Кроме того, хозяин жилья сообщил, что вскоре после инцидента городской совет попросил его принять другого беженца с Украины. Данная просьба возмутила мужчину.

При этом пресс-секретарь городского совета Бирмингема сообщил изданию, что беженцу, которого обвинили в сексуальном домогательстве, отказано в повторном размещение по программе «Дома для Украины».

Ранее, 5 декабря, газета The Times сообщила, что число беженцев с Украины, оставшихся бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30%. Правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое. По данным издания, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины.

13 октября Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

Между тем, 27 сентября, полиция Великобритании арестовала украинскую беженку Софию Каркадым, из-за которой житель королевства ушел от жены. Она несколько раз пыталась ворваться в дом Гарнетта. Пара недавно рассталась, несмотря на то что ради украинки мужчина ушел от своей жены.

Скандал из-за отношений Каркадым и Гарнетта разразился в мае. Отмечалось, что всего за 10 дней пребывания в Западном Йоркшире украинская беженка увела мужа у приютившей ее англичанки. Британка выгнала девушку, однако вместе с ней из дома ушел и неверный супруг, бросив жену и двоих детей. Позже Гарнетт лишился работы из-за скандала и разорился. Он жаловался, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

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