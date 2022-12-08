В посольстве РФ в США заявили о неэффективности антироссийских санкций

Санкции США в отношении высокотехнологических компаний из России лишь подтверждают неэффективность нелегитимных мер, принимаемых Вашингтоном. Об этом 8 декабря заявили в посольстве России в Вашингтоне.

«Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные «выпады» США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата - заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», ― отметили в дипмиссии.

По мнению посольства, США не заставят Россию отказаться от независимого курса во внешней политике и от защиты своих интересов.

Более того, в посольстве подчеркнули, что от ограничений США пострадают прежде всего зарубежные партнеры России.

«В первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры. Ровно так и происходит в результате нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок», ― добавили в посольстве.

Ранее, 7 декабря, министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 24 компаний, среди которых 10 ― из России.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило о планах Великобритании ввести новый пакет санкций против физических и юридических лиц из России. Тогда же Еврокомиссия анонсировала девятый пакет антироссийских санкций. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

6 декабря стало известно, что согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Белый дом будет добиваться исключения России из международных организаций.

Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика оказалась устойчива перед несколькими волнами односторонних санкций. Он отметил, что в России инфляция сейчас ниже прогнозов западных экспертов. В результате ВВП России к концу 2022 года, как ожидается, сократится всего на 2,9%, а не на 8-10%, как ранее прогнозировали.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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