В МВД отчитались о борьбе с культивированием наркосодержащих растений

В МВД отчитались о завершении спецоперации «Мак-2022», которая затронула 71 регион России. Полицейские, офицеры ФСБ, таможенники, росгвардейцы вместе с представителями Минсельхоза прочесывали поля и пашни в поисках наркосодержащей флоры. Были обнаружены как дикорастущие, так и нелегально культивируемые растения.

Как отметили в ведомстве, при обследовании земельных участков граждан были изъяты 72 тыс. кустов наркосодержащих растений. 14,6 тыс. из них — опийный мак, остальное — конопля. Уничтожено свыше 31 тыс. очагов дикорастущих растений на площади более 10 га.

«Всего за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения задержано 6684 человека, административных правонарушителей — 11 249», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным судебной статистики, по ст. 231 УК РФ о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры в 2021 году был осужден 481 человек, реальный срок заключения получили лишь 32 человека, суды назначали штрафы в 156 случаях, обязательные работы — в 130, 128 человек получили условное лишение свободы.

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что в обществе проблему наркосодержащих растений недооценивают и лояльно относятся к их присутствию в полях. Однако несмотря на то, что они действительно могут быть дикорастущими, этим активно пользуются наркодельцы. Они выдают культивируемые растения за сорняки, уточнил депутат.

По словам Хамзаева, проблема особенно актуальна в Сибири, а также в Ростовской и Ленинградской областях.

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Хищная флора: в МВД отчитались о борьбе с наркосорняками