США заявили о готовности помочь ФРГ после сообщений о госперевороте

США готовы при необходимости помочь властям Германии после сообщений немецких правоохранительных органов о предотвращении попыток госпереворота в ФРГ. Об этом 7 декабря заявила во время брифинга с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы поддерживаем связь с нашими коллегами в Германии и готовы помочь, если нас попросят», ― подчеркнула Жан-Пьер.

Также представитель Белого дома поприветствовала усилия немецкого правительства по борьбе с экстремизмом и по обеспечению безопасности граждан Германии и государственных объектов страны.

Ранее в этот день прокуратура Германии задержала группу из 25 человек, подозревающихся в участии в террористической организации, планировавших нападение на бундестаг и проведение государственного переворота.

В частности, среди задержанных была экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн. Полиция провела обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых.

Помимо этого, среди задержанных есть гражданка России Виталия Б. В посольстве РФ в Берлине заявили, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки. Более того, в посольстве подчеркнули, что не поддерживают контакты с представителями нелегальных организаций.

Кроме того, 7 декабря появилась информация, что подозреваемые в подготовке госпереворота еще и планировали создать свою армию. По словам генерального прокурора Германии Петера Франка, группа задержанных создала внутри своего объединения совет, подобный правительству. В нем было «военное крыло», которое, как планировалось, должно было основать новую немецкую армию.