Продажи пиротехники выросли на 26% по сравнению с декабрем 2021 года

Рост объемов продажи салютов и фейерверков в начале декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировали аналитики ресурса «Чек Индекса», который изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране.

Согласно данным «Чек Индекса», объем продаж салютов и фейерверков вырос в начале декабря на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек в начале декабря составил 1205 рублей, что на 30% выше, чем в прошлом году.

Продажи за 11 месяцев 2022 года выше прошлогодних также на 26%, а вот средний чек ниже прошлогоднего на 10% и составлял 865 рублей. Это связано с тем, что россияне выбирают более дешевую пиротехнику, отметили эксперты.

Петарды в упаковках в декабре этого года стали покупать больше: объем продаж вырос на 20%. При этом средний чек в 335 рублей на 10% ниже, чем годом ранее. Объем продаж по итогам 11 месяцев этого года вырос на 19%, если сравнивать с данными 2021 года.

Эксперты отметили, что конце ноября — начале декабря наибольшей популярностью пользовались салюты и фейерверки на 10–20 залпов и петарды в коробках по 40–60 шт.

«В связи со снятием коронавирусных ограничений в кафе и ресторанах в этом году у россиян было больше возможностей для применения праздничной атрибутики, что поддержало рынок пиротехнических изделий. Однако в целом покупатель выбирал более бюджетные, скромные варианты салютов и фейерверков, что отразилось на величине среднего чека покупки», — сообщили в «Чек Индексе».

Более активные траты на такие товары, по их данным, наблюдались с ноября, когда появился устойчивый снежный покров и установились низкие температуры.

Рост продаж новогодней пиротехники заметили и маркетплейсы. Так, с 21 ноября по 4 декабря 2022 года продажи бенгальских огней на Wildberries выросли на 55% год к году, а хлопушек — на 94%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рецепт салюта: продажи пиротехники подскочили на четверть по сравнению с декабрем-2021