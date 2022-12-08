Два человека пострадали в результате пожара в Москве

Возгорание произошло в жилом доме на юге Москвы, в результате два человека пострадали. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил источник «Известий».

Пожар начался на первом этаже многоквартирного дома по улице Мусы Джалиля. К настоящему времени сотрудники экстренных служб потушили огонь. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Согласно имеющимся данным, двое пострадавших были госпитализированы.

Ранее в этот день спасатели обнаружили тело женщины в сгоревшей квартире на юго-западе столицы. Незадолго до этого в МЧС поступило обращение по поводу пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, была организована эвакуация жильцов.