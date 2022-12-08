Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский признал невозможность восстановления энергосистемы этой зимой
Мир
США получили на вооружение ранее запрещенную ракетную систему Typhon
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Пентагон опроверг координацию с Украиной ударов ВСУ по России
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $77 за баррель впервые с 2021 года
Мир
На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мертвых тюленей
Мир
Белый дом заявил о намерении укрепить систему ПВО Украины
Общество
Военные хирурги МО РФ спасли жизнь утратившего часть лица военного
Политика
В ГД 8 декабря внесут законопроект об оказании психологической помощи участникам СВО
Мир
Захарова обвинила Запад в использовании Минских соглашений
Мир
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции
Происшествия
Два человека пострадали в результате пожара в Москве

Wi-Fi в России получит дополнительные частоты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на конец декабря, планирует рассмотреть вопрос о легализации в РФ нового стандарта беспроводного интернета WiFi 6E — то есть WiFi, работающего в частотном диапазоне 6 ГГц. Данная информация следует из материалов ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия».

Оставайтесь на линии: почему падает скорость интернета
Эксперты рассказали, как разогнать домашнее соединение до предела

Госкомиссия рассмотрит добавление полосы 5925–6425 МГц (стандарт Wi-Fi 6E) для использования WiFi в закрытых помещениях, в том числе в офисах и жилых домах, подтвердили «Известиям» в Минцифры. В этом диапазоне уже работают многие современные гаджеты, что позволяет увеличить скорость выхода в интернет в закрытых помещениях, отметили в ведомстве.

Новый диапазон позволит сократить дефицит частот для портативной электроники, из-за которого глохнет беспроводное аудио, а дроны могут терять управление, отмечают эксперты. Пользователи же домашних компьютеров получат более быстрый и стабильный доступ в интернет, говорят они. По их словам, в РФ перестало хватать частот для работы гаджетов, поддерживающих Wi-Fi, а также Bluetooth (для обеих технологий используется, в частности, диапазон 2,4 ГГц). Проблема проявляется в том, что, например, беспроводные наушники без всякой видимой причины начинают глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость, а зачастую гаджеты вообще отключаются от смартфона. На этих же частотах работают и домашние WiFi-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств, предупредил один из экспертов.

Разрешение использовать в РФ WiFi 6E важно для тех, кому необходимо быстро передавать и принимать данные, нужен стабильно быстрый интернет — в частности, это очень актуально для компьютерных игр, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Часто для достижения стабильно высокой скорости используется проводной интернет, а 6E, в свою очередь, отменяет необходимость тянуть кабель к компьютеру, отмечает эксперт. Впрочем, и у Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц есть и свое преимущество, а именно больший радиус передачи данных между роутером и абонентским устройством, добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В диапазоне доступа: Wi-Fi в России заработает на дополнительных частотах

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022