В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Об этом в четверг, 8 декабря, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Также отмечается, что сирены звучат на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

По данным издания «Страна.ua», несколько взрывов были зафиксированы в Николаеве.

Накануне вечером система оповещения сработала в Харьковской и Днепропетровской областях. Также поступали сведения о взрывах в Харьковщине.

В этот же день оборонное ведомство РФ подтвердило атаку на складу с боеприпасами к РСЗО HIMARS. В результате удалось ликвидировать более 70 ракет и две пусковые установки, кроме того, некоторым образцам военной техники были нанесены критические повреждения.

Служащие российской армии с 10 октября работают по объектам военного управления Украины и по энергетической инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

17 ноября глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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