Российские военные рассказали о взятии в плен боевиков ВСУ в Марьинке

Российские военнослужащие взяли в плен пять боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом бойцы ВС РФ рассказали корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

Обнаружив врага, российские бойцы начали брать его «в полкольца». В операции участвовало 15 человек.

Военнослужащий с позывным «Сосед» отметил, что бой был тяжелым, поскольку изначально украинцы не собирались идти в плен.

По словам «Соседа», было опасно приближаться к врагу, поскольку тот мог бы начать кидать гранаты. В результате российские военные решили вести переговоры и давить на противника психологически.

«Вы не уйдете. Вы окружены. Ребят, сдавайтесь, будете жить», ― поделился военный примерами фраз, которыми удалось убедить бойцов ВСУ сдаться.

По его мнению, противник в конце концов понял, что у него не осталось другого выхода, кроме как сложить оружие и сдаться.

«Понятное дело, что они очень сильно боялись, что они выйдут и мы их убьем. Но мы не смогли так с ними поступить», ― подчеркнул он.

Российские военные сказали боевикам сложить оружие. Они выбросили свое оружие, бронежилеты и с поднятыми руками вышел к россиянам.

Всем нуждавшимся бойцам ВСУ российские военнослужащие оказали необходимую медицинскую помощь, в частности, одному тяжело раненому украинцу.

О взятии в плен пятерых украинских военных в Марьинке стало известно 7 декабря. Российские военные гарантировали украинцам безопасность и соблюдение их прав.

В то же время Киев свои обязательства по содержанию пленных регулярно не исполняет. Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие 7 декабря рассказали, какие пытки применяли украинские боевики.

Так, один из военных попал в плен с перебитой пулей костью правой руки. В ходе допросов, на которых украинцы использовали арматуру и черенок от лопаты, ему сломали челюсть и несколько ребер, а также пробили легкое и прострелили обе ступни.

Кроме того, 7 декабря, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ сохраняют позиции и укрепрайоны в Марьинке, но город постепенно освобождается от них.

Накануне стало известно, что российские силы смогли продвинуться в центр города Марьинка и занимают новые позиции. По данным «Известий», работу пехоты почти в круглосуточном режиме прикрывает крупнокалиберная артиллерия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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