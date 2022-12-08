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Сергей Рябков рассказал о ходе диалога с США по обмену заключенными

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Работа над возвращением россиян, находящихся в заключении в США, продолжается, и все вопросы, связанные с обменом, рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу. Об этом «Известиям» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет — речь о человеческих судьбах», — подчеркнул дипломат.

По его словам, главная задача — поскорее вызволить людей, которые осуждены в США по статьям, «по сути дела, карательным».

«Некоторые из них были просто похищены совершенно варварским способом в третьих странах сотрудниками американских спецслужб и правоохранительных органов. Их надо вернуть, и над этим работа продолжается», — отметил Рябков.

При этом он воздержался от прогнозов «как, когда, что и получится ли вообще», но добавил, что тема обмена заключенными остается одним из главных сюжетов, по которым Россия продолжает диалог с США.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»

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