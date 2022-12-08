Рябков рассказал о нюансах в вопросе инспекций РФ на ядерные объекты США

США подавали намеки, что готовы договориться со своими союзниками об открытии воздушного пространства для пролета самолетов с российским инспекторами для контроля ими соблюдения Штатами положений СНВ-3, но в Москве считают, что такие вещи следует запротоколировать на бумаге, а не на словах. Об этом «Известиям» рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Что касается режимов поездок инспекторов, сигналы разного рода поступали из США. Они намекали, что договорятся со своими союзниками, которые закрыли всё свое воздушное пространство для наших рейсов, в том числе госавиации. Они направляли другие сигналы такого рода — что всё будет отрегулировано. Но это всё должно работать четко, нужно всё это положить на бумагу, запротоколировать», — отметил дипломат.

По его словам, помимо вопросов с рейсами, в теме инспекций присутствует еще масса других проблем, в частности, подсанкционность российских организаций или непринятие в качестве средств оплаты эмитированных российскими банками карточек.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«С протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим»