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Глава Роспотребнадзора Попова: пришедший вариант гриппа наносит серьезный ущерб здоровью

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В Россию пришел один из наиболее опасных штаммов гриппа. Об этом в среду, 7 декабря, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

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Она добавила, что данный вариант вируса группы А (H1N1), также известный как «свиной грипп», наносит самый значительный ущерб здоровью человека и грозит многочисленными осложнениями. Кроме того, высок риск летального исхода, если организм пациента ослаблен.

По словам главы Роспотребнадзора, российская система здравоохранения готова к резкому подъему заболеваемости. На сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора выявили штамм свиного гриппа в 74 субъектах РФ.

Попова призвала обращать внимание на первые признаки заражения: слабость, повышение температуры, неприятные ощущения в носу и горле. По ее словам, при недомогании не стоит тянуть с консультацией у специалиста. Также глава Роспотребнадзора добавила, что человек может заразиться сразу двумя штаммами гриппа, хотя это происходит не так часто.

Накануне член-корреспондент РАН Петр Чумаков предупредил о риске заболеть гриппом из-за отсутствия коллективного иммунитета.

Тогда же стало известно, что в Москве заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) среди взрослых и детей в возрасте от семи до 14 лет превышает эпидемические пороги.

Ранее, 6 декабря, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рекомендовал носить маски в общественных местах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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