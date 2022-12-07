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На Украине оценили возможность восстановления электричества в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В настоящий момент у украинских энергетиков нет четкого понимания, когда удастся восстановить энергоснабжение Киева. Об этом 7 декабря заявил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

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«На левом берегу Киева до сих пор не могут запустить один из объектов генерации, поэтому отключения в этой части города длятся дольше», ― отметил Коваленко в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава YASNO рассказал, что сети других источников сейчас перегружены и поэтому не могут подавать достаточно энергии в левобережные районы города. По словам Коваленко, на левом берегу Днепра электричество есть только у 30% клиентов компании.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев может лишиться воды, света и тепла. По его словам, подготовленных властями пунктов обогрева не хватит для всех жителей столицы. На текущий момент таких точек около 500, а в городе проживает 3 млн человек.

Кроме того, бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев 7 декабря заявил, что основные промышленные предприятия Киева могут оказаться парализованы без электроэнергии, если ракетные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины продолжатся.

По его мнению, у властей украинской столицы недостаточно жилищно-коммунальных ресурсов, чтобы зимой в случае аварий вовремя и в полной мере устранять все возможные проблемы.

6 декабря глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в настоящий момент половина жителей Киевской области остаются без электричества. По его словам, местные энергетики работают не покладая рук, чтобы оперативно восстановить неполадки в электроснабжении.

1 декабря киевский градоначальник Виталий Кличко заявил, что Киев рискует остаться без тепла и водоснабжения до весны, если в городе хотя бы на одни сутки пропадет отопление. По его оценкам, в случае отключения тепла недавно развернутых пунктов обогрева граждан окажется недостаточно.

До этого, 23 ноября, Кличко предупредил, что город может ждать худшая зима со времен Второй мировой войны в связи с отключением электроэнергии. В связи с этим градоначальник призвал страны Европы помочь Украине гуманитарной помощью, прежде всего электрогенераторами, теплой одеждой и др.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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