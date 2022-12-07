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SHAMAN рассказал о планах посетить Донбасс с большим концертом

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что прорабатывает возможность посещения Донбасса, однако хотел бы выступить там с большим концертом. На эту тему исполнитель высказался в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко в среду, 7 декабря.

«Во-первых, есть некие сложности с датами, потому что для того, чтобы поехать, нужно не один день выбрать, а несколько дней, чтобы туда доехать, там, я думаю, что, может быть, даже не один концерт, какое-то время там пробыть. Потом оттуда вернуться. А у меня концерты, которые уже были запланированы давным-давно, и они каждый день практически идут без перерыва», — рассказал SHAMAN.

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Артист также отметил, что хотел бы приехать туда с большим шоу, чтобы зарядить людей и подарить им эмоции. Также певец обратился к защитникам Донбасса и поблагодарил их за поддержку его творчества. Он выразил надежду на то, что его песни им помогают.

«Ребята, держитесь, я с вами!» — сказал SHAMAN.

Певец SHAMAN является автором хита «Встанем», который в том числе попал в тренды украинского YouTube.

Как отмечал музыкант, он всегда знал, что «песня, написанная и исполненная от души, пробьет дорогу к слушателю, где бы он ни находился».

1 октября сообщалось, что в топ российского YouTube попало исполнение гимна России артистом SHAMAN с президентом России Владимиром Путиным на Красной площади в Москве. Гимн прозвучал на концерте «Выбор народа. Вместе навсегда». Мероприятие прошло 30 сентября после подписания в Кремле документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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