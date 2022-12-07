Медведев увидел в попытке госпереворота в Германии болезнь модели управления

Заговорщики, готовившие вооруженное нападение на бундестаг и попытку государственного переворота, правы в том, что ФРГ не обладает суверенитетом, а все решения принимают в США. Такое мнение высказал 7 декабря заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, случившееся — явный признак наследственной болезни всей модели управления в Германии.

«Ведь правы эти недоделанные заговорщики: Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство», а отнюдь не ливерная колбаса и даже не вашингтонские старцы, пребывающие во фрагментарной деменции», — отметил он.

Медведев также иронично обратил внимание на то, что после раскрытия заговора Россию сразу обвинили в причастности к этому.

«Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше», — написал он.

Ранее в этот день стало известно, что в ФРГ группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг и подготовке госпереворота. По данным прокуратуры, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, в том числе была задержана бывшая депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Биргит Мальзак-Винкеманн. Проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель посольства России в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки. Диппредставительство заявило, что дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований.

В этот же день появилась информация о том, что подозреваемые в подготовке госпереворота в ФРГ, помимо прочего, планировали создать свою армию. Как сообщил генеральный прокурор Германии Петер Франк, подозреваемые внутри своего объединения создали совет, подобный правительству, и «военное крыло» организации должно было основать новую немецкую армию.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что в последние годы Западная Европа, и в первую очередь Германия, приняла на свою территорию огромное количество беженцев, и не исключено, что ряд из них на самом деле таковыми не являлись, а преследовали свои цели в отношении власти в ФРГ. Парламентарий добавил, что если Запад продолжит принимать у себя «всех подряд», неразумно предоставлять убежище или даже гражданство, рано или поздно он столкнется с очень серьезными проблемами.