Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Это следует 7 декабря из данных онлайн-карты воздушных тревог страны.

По данным издания Страна.ua, в Харьковской области прозвучали взрывы. Подробности не приводятся.

Накануне местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области. 7 декабря Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по складу с боеприпасами к РСЗО HIMARS. Уничтожены более 70 ракет и две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS. Еще четыре установки MLRS получили критические повреждения.

ВС РФ с 10 октября наносит удары по объектам военного управления Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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