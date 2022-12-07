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Голикова анонсировала размер надбавок медикам в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выделил 152,4 млрд рублей на доплаты медикам в 2023 году. Об этом 7 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По ее словам, со следующего года врачи центральных районных, а также районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей.

Сотрудники первичного звена будут получать надбавку в размере 14,5 тыс. рублей, а медики скорой помощи — 11,5 тыс. рублей. Также фельдшеры скорой, принимающие вызовы, получат ежемесячную доплату в 4,5 тыс. рублей.

Более того, выплаты персоналу среднего звена также увеличат на 8 тыс. рублей, фельдшерам — на 7 тыс. рублей, а младшим сотрудникам — на 4 тыс. рублей.

«Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и чуть более 65 тыс. младшего медицинского персонала», — пояснила Голикова журналистам.

Она также добавила, что при установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент.

В конце ноября Президент РФ Владимир Путин поручил уже в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников. Глава государства также заявил о необходимости выделить финансовую помощь тем регионам страны, которые в ней нуждаются.

Путин также подчеркнул, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране. Он указал, что уровень бедности в РФ по итогам III квартала снизился до 10,5%. Годом раньше в III квартале он составил 11%. По словам главы государства, снижение небольшое, но позитивная динамика важна.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, в свою очередь, что уровень зарплаты работников бюджетной сферы вырастет в следующем году более чем на 8%.

11 ноября доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что россияне, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда, должны ожидать прибавки к зарплате с 1 января 2023 года.

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