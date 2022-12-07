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Владимир Путин: угроза ядерной войны нарастает, Россия не применит ядерное оружие первой

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Угроза ядерной войны нарастает, однако Россия не намерена первой применять ядерное оружие. На эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета по правам человека (СПЧ) в среду, 7 декабря.

Соответствующий вопрос на встрече подняла директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая. Она обратила внимание на страхи многих касательно ядерного конфликта и попросила главу государства сделать заявление о том, что «Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой ядерное оружие».

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«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что Россия отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие, и не собирается им размахивать. Путин также назвал наличие ядерного оружия у Москвы не провоцирующим фактором, а сдерживающим.

Ранее, в конце октября, Путин указывал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Лондоном. Президент тогда заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Путин напоминал, что именно экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила ранее, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие.

В начале ноября на сайте российского МИДа появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ).

При этом 17 ноября стало известно, что Россия и США договорились не применять ядерное оружие. Об этом сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отмечая, что такая договоренность была достигнута в Анкаре.

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