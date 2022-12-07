Владимир Путин: угроза ядерной войны нарастает, Россия не применит ядерное оружие первой
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- Владимир Путин: угроза ядерной войны нарастает, Россия не применит ядерное оружие первой
Угроза ядерной войны нарастает, однако Россия не намерена первой применять ядерное оружие. На эту тему высказался президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета по правам человека (СПЧ) в среду, 7 декабря.
Соответствующий вопрос на встрече подняла директор фонда «Центр гражданского анализа и независимых исследований «Грани» Светлана Маковецкая. Она обратила внимание на страхи многих касательно ядерного конфликта и попросила главу государства сделать заявление о том, что «Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой ядерное оружие».
«По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой: ну если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены», — ответил Путин.
Он подчеркнул, что Россия отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие, и не собирается им размахивать. Путин также назвал наличие ядерного оружия у Москвы не провоцирующим фактором, а сдерживающим.
Ранее, в конце октября, Путин указывал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Лондоном. Президент тогда заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».
Путин напоминал, что именно экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила ранее, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие.
В начале ноября на сайте российского МИДа появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ).
При этом 17 ноября стало известно, что Россия и США договорились не применять ядерное оружие. Об этом сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отмечая, что такая договоренность была достигнута в Анкаре.