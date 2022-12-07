Путин высоко оценил темпы восстановления Мариуполя

Работы по восстановлению Мариуполя в Донецкой Народной Республике идут быстрыми темпами. Об этом заявил 7 декабря президент России Владимир Путин.

Он также предложил создать отдельную программу восстановления жилья жителей Донбасса.

В ноябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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