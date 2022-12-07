Рост тарифов на ЖКУ в России не превысил 9%

С 1 декабря в РФ тарифы на услуги по снабжению электроэнергией выросли на 8,6%, водоотведение — на 7,9%, водоснабжение холодное — на 7,6%, отопление и водоснабжение горячее — на 6,9%, газ сжиженный — на 6,5%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась в среднем на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Рост тарифов на коммунальные услуги в нашей стране законодательно ограничен предельным индексом, который с 1 декабря 2022 года составляет 9%. Индексация тарифов проводится в рамках ежегодной инфляции и позволяет сдерживать стихийный рост тарифов в промежутках между периодами индексации. При этом фактическое изменение стоимости ЖКУ традиционно складывается ниже предельного индекса», — сказали в пресс-службе Минстроя.

Со стороны ответственных органов власти регулярно ведется работа, направленная на недопущение превышения предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги. Так, например, ФАС России осуществляет мониторинг цен и тарифов за коммунальные услуги на территории субъектов Российской Федерации, проверяет обоснованность установленных тарифов и отменяет их, если они не соответствуют законодательству. Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно. Органы ГЖИ, в свою очередь, курирует Минстрой, напомнили в ведомстве.

Вместе с тем, сказали в Минстрое, для жителей страны сформирован широкий набор мер по поддержке в части компенсаций и субсидий на оплату коммунальных услуг как на федеральном, так и на региональном уровнях. Отдельным категориям граждан — многодетным, пенсионерам, ветеранам, участникам боевых действий — могут предоставляться компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Также помощь предоставляется людям, которые тратят на оплату жилья больше установленной нормы — так называемой максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В среднем по стране эта норма установлена на уровне 22% общего семейного бюджета, но конкретные показатели каждый регион устанавливает самостоятельно. Сегодня субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают более 2 млн россиян.

Как отметили в Минэнерго, индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей была необходима для бесперебойной добычи и транспортировки газа конечному потребителю. В ведомстве указали, что изменение тарифов позволяет реализовывать ремонтные и инвестиционные программы для поддержания и развития инфраструктуры, что гарантирует надежное обеспечение россиян энергоресурсами.



«Кроме того, индексация цен для промышленных покупателей позволит сформировать источник финансирования программы социальной газификации, в состав которой входит и проект догазификации — бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков», — добавили в министерстве.

Программа является бессрочной, сейчас заключено более 682 тыс. договоров на ускоренное подключение домов к газовым сетям. По более чем 432 тыс. из них уже подведены газопроводы до границ земельных участков заявителей. Работы по догазификации ведутся в более чем 24 тыс. населенных пунктах страны, отметили в Минэнерго.

Изменение тарифов не повлияло на льготы при оплате, которые действуют как на федеральном, так и региональном уровнях — по всей стране скидками оплаты за газ до 50% пользуются участники ВОВ, ветераны боевых действий, герои труда, другие категории потребителей, отметили в ведомстве. Плюс, субъекты самостоятельно устанавливают льготы по тарифу на газ для пенсионеров, многодетных семей, для детей-сирот, сказали в Минэнерго.



Что касается тарифов на электроэнергию, то регионы самостоятельно устанавливают льготные тарифы, снижая их на 30%, для жителей в сельских населенных пунктах, а также для потребителей с электроплитами, а также реализуют меры социальной поддержки в виде адресных субсидий отдельным категориям граждан при оплате ЖКУ, заключили в ведомстве.