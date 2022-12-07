На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом

Неизвестный человек с ножом напал на лидера турецкой Партии инноваций (Yenilik), депутата Озтюрка Йылмаза, сообщает 7 декабря телеканал NTV.

«Инцидент произошел в штаб-квартире партии инноваций в Анкаре. Озтюрк получил два ножевых ранения правой ноги от человека, который пришел в офис, чтобы встретить его. Озтюрк <…> был доставлен в больницу. Сообщается, что Озтюрк находится в добром здравии», — сообщает издание.

Сообщается, что после нападения подозреваемый скрылся, в данный момент его разыскивает полиция.

Ранее, 4 ноября, экс-премьер Пакистана Имран Хан получил ранения в обе ноги после нападения на марше протеста его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Как сообщили в администрации больницы Джинна, пуля, которой ранили политика, задела правую ногу и кость левой ноги. Сообщается, что неизвестный обстрелял марш протеста, возглавляемый экс-премьером Пакистана около пакистанского города Вазирабад.