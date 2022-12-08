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Покрытие Марса Луной в декабре 2022 года: где будет видно, когда смотреть

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Фото: Global Look Press/Aristidis Vafeiadakis
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Редкое астрономическое событие — противостояние Марса — произойдет утром в четверг, 8 декабря. Кроме того, почти в то же время ожидаются еще два ярких явления — полнолуние и покрытие Марса Луной.

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Как уточнили в Московском планетарии, три события произойдут в период с 7:00 до 9:00 мск.

Противостояние Марса — довольно редкое явление, которое наблюдается примерно раз в два года. В это время Луна будет полной, а видимые размеры и блеск Красной планеты станут максимальными за двухлетний период. В результате условия наблюдений станут наиболее благоприятными для жителей северных и восточных регионов европейской части России.

С моментом противостояния совпадает Затмение Марса полной Луной. Это явление характеризуется сближением Земли и Марса, в результате чего они становятся в одну линию с Солнцем. Ожидается, что это произойдет в 8:35 мск.

Кроме того, Красная планета будет закрыта Луной — насладиться зрелищем смогут жители северных и восточных регионов России. В Москве покрытие Марса Луной произойдет утром с 7:58 до 8:37 мск.

Какие еще астрономические явления произойдут в декабре 2022 года

Звездопад из созвездия Близнецы ожидается в ночь на14 декабря. По словам специалистов Московского планетария, метеорный поток Геминиды подарит до 150 метеоров в час, однако в этом году видимость Геминид неблагоприятная. Так, наблюдению помешает Луна, которая в этот период будет близка к последней четверти.

Астрономическая зима наступит 22 декабря. Как поясняют эксперты, это день зимнего солнцестояния — Солнце достигнет самой удаленной точки от экватора в Южном полушарии небесной сферы и начнет свой путь по направлению к весне. Это произойдет в 00:48 мск.

Еще одно астрономическое событие, которое смогут увидеть жители Земли, — пик метеорного потока Урсиды. Оно произойдет в самую длинную ночь 2022 года — на 22 декабря. Звездопад из созвездия Малая Медведица обещает до 10 метеоров в час. Видимость, как ожидается, будет благоприятной.

18 ноября также наблюдался метеорный поток Леониды. Максимальная интенсивность звездопада в 2022 году составила 10–15 звезд в час со скоростью до 71 км/ч. В ночь на18 ноября его можно было увидеть невооруженным глазом.

Ранее «Известия» писали, какие солнечные и лунные затмения смогут наблюдать земляне в 2023 году.

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