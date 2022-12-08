Более половины россиян заезжают в новую квартиру без отделки

Каждый второй россиянин (58%) заезжал в пустую квартиру без отделки, 31% россиянам нужно было приобрести только мебель и технику. Остальные поселились в готовой обставленной квартире, свидетельствуют данные исследования мебельного ритейлера Hoff, с которым 8 декабря ознакомились «Известия».

По данным аналитиков, большинство опрошенных (95%) продумывали дизайн жилья самостоятельно, 68% из них сами подбирали все предметы интерьера, а 27% вдохновлялись примерами из интернета, соцсетей и журналов.

Основная причина (63%), по которой россияне предпочитают самостоятельно создавать дизайн интерьера — нехватка бюджета на дизайнера. При этом 25% опрошенных заявили, что разбираются в дизайне и проектировании. Около 45% респондентов отметили, что доверяют своему вкусу в дизайне интерьеров и поэтому в услугах эксперта не нуждаются.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян по всей стране старше 18 лет.

В середине ноября аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в массовых новостройках в старых границах Москвы выросло число квартир и апартаментов с полной отделкой. Так, за год их количество увеличилось с 11,7 тыс. до 15,4 тыс., что составляет на 32%. При этом предложение квартир без отделки и с предчистовой отделкой застройщики также нарастили.

Вместе с тем россияне стали активно выставлять на продажу квартиры с новым ремонтом. Так, 56% квартир в России продаются с ремонтом, из них в 6% он сделан по дизайн-проекту, рассказала руководитель направления ремонтов квартир и домов компании «Этажи» Анастасия Голова. По ее словам, покупатели всё чаще предпочитают приобретать квартиры формата «заезжай и живи».