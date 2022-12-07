Встреча Путина с Советом по развитию гражданского общества. Главное

Президент России Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался о ходе спецоперации на Украине, возможности второй волны мобилизации и праве страны защищать себя всеми доступными способами.

О ходе спецоперации на Украине

Прежде всего Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не российской стороной, а теми, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

Путин заявил, что спецоперация — это длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России — такие как расширение территории, а Азовское море превратилось во внутреннее море Российской Федерации.

Также президент сообщил, что в планах — создание в России общего органа или госкомиссии по фиксации преступлений Киева.

Путин рассказал на совещании и о том, что России известно о расстрелах дезертиров украинскими военными. Президент заверил, что в Вооруженных силах Российской Федерации ничего подобного нет, а появляющаяся подобная информация — фейки.

О второй волне мобилизации

Путин заявил, что разговоры о «дополнительной» мобилизации в стране бессмысленны. Ни государство, ни Минобороны не испытывают в этом необходимости.

Российский лидер также упомянул о том, что из 300 тыс. военных, призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Он также сообщил о решении проблем с экипировкой российских военных.

В то же время Путин не стал не стал оценивать граждан, которые покинули страну за последнее время.

О текущих угрозах для России

Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает, однако Россия рассматривает такое оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы, ориентируясь в первую очередь на мирные механизмы, но, если это не поможет — будет защищаться всеми имеющимися средствами.

Об отношении к законам и истории

Однозначную позицию Путин продемонстрировал в вопросе смертной казни. Глава государства подчеркнул, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения такой меры наказания.

Говоря о советском прошлом, Путин призвал не забывать об увековечении памяти жертв политических репрессий. Президент убежден, что ничего нельзя ни замалчивать, ни давать использовать против России.