Реклама
Прямой эфир
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Происшествия
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Политика
Путин заявил о неизменности своей позиции относительно смертной казни
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не будет подыгрывать НАТО
Интернет
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных
Мир
Премьер-министр Грузии заявил об отказе оказывать военную помощь Украине
Общество
Суд признал законным 22-летний срок Сафронову по делу о госизмене
Мир
Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины
Армия
Пять боевиков ВСУ сдались в плен в Марьинке
Мир
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Мир
Германия и Польша согласовали размещение ЗРК Patriot у границ с Украиной
Армия
Путин сообщил о решении проблем с экипировкой российских военных

Встреча Путина с Советом по развитию гражданского общества. Главное

Путин заявил об отсутствии необходимости второй волны мобилизации в России
0
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 7 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался о ходе спецоперации на Украине, возможности второй волны мобилизации и праве страны защищать себя всеми доступными способами.

О ходе спецоперации на Украине

Прежде всего Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не российской стороной, а теми, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

Путин заявил, что спецоперация — это длительный процесс, но он приносит серьезные результаты для России — такие как расширение территории, а Азовское море превратилось во внутреннее море Российской Федерации.

Также президент сообщил, что в планах — создание в России общего органа или госкомиссии по фиксации преступлений Киева.

«Не всякий супермен будет держаться так стойко, как наши ребята»
Военкоры «Известий» приняли участие в освобождении поселка Майорск под Горловкой

Путин рассказал на совещании и о том, что России известно о расстрелах дезертиров украинскими военными. Президент заверил, что в Вооруженных силах Российской Федерации ничего подобного нет, а появляющаяся подобная информация — фейки.

О второй волне мобилизации

Путин заявил, что разговоры о «дополнительной» мобилизации в стране бессмысленны. Ни государство, ни Минобороны не испытывают в этом необходимости.

Российский лидер также упомянул о том, что из 300 тыс. военных, призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Он также сообщил о решении проблем с экипировкой российских военных.

В то же время Путин не стал не стал оценивать граждан, которые покинули страну за последнее время.

О текущих угрозах для России

Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает, однако Россия рассматривает такое оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы, ориентируясь в первую очередь на мирные механизмы, но, если это не поможет — будет защищаться всеми имеющимися средствами.

Об отношении к законам и истории

Однозначную позицию Путин продемонстрировал в вопросе смертной казни. Глава государства подчеркнул, что не считает нужным вносить изменения в Конституцию ради возвращения такой меры наказания.

Говоря о советском прошлом, Путин призвал не забывать об увековечении памяти жертв политических репрессий. Президент убежден, что ничего нельзя ни замалчивать, ни давать использовать против России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022