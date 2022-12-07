Автомобиль насмерть сбил 19-летнюю девушку в Липецке

В Липецке 19-летняя девушка стала жертвой ДТП. Об этом в среду, 7 декабря, пишет GOROD48 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 6 декабря, около 20:00 на проспекте 60 лет СССР. 20-летний водитель Daewoo Nexia сбил девушку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована. В больнице она скончалась в отделении реанимации, отмечает LipetskMedia.

Ранее, 30 ноября, в Трусовском районе Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и пожарной машины, в результате чего один человек погиб и 11 пострадали.