В центре Тамбова снесли аварийную трансформаторную подстанцию

В центре Тамбова рабочие демонтировали аварийную трансформаторную подстанцию. Об этом в среду, 7 декабря, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на и.о. руководителя дирекции городского хозяйства Константина Петрова.

Подстанция находилась во дворе дома № 84 на улице Интернациональная.

«Данное имущество в этом году признано аварийным. Оно подлежит сносу, чтобы избежать травмоопасных ситуаций. На протяжении некоторого времени подстанция не выполняет свои функции», — рассказал Петров.

Он отметил, что вместо старой неподалеку работает новая трансформаторная будка.

Как отмечается в материале, за год в Тамбове снесли около 10 представляющих опасность аварийных построек.